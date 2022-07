Inder betrügen mit Fake-Cricket-Turnier russische Wetter

In Indien haben Männer mit Fake-Cricket-Turnieren russische Wetter um Geld betrogen. Die Polizei nahm bisher vier Verdächtige in einer ländlichen Gegend im Bundesstaat Gujarat fest, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dort hätten die Männer rund zwei Dutzend Farmarbeiter und arbeitslose Jugendliche für 400 Rupien (fünf Euro) pro Tag angeheuert, damit sie in Cricket-Trikots ähnlich denen der in Indien beliebten Indian Premier League (IPL) Turniere spielten.