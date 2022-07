Fünfjährige bei Fenstersturz in NÖ lebensgefährlich verletzt

Eine Fünfjährige ist Montagabend aus einem Fenster einer sozialpädagogischen Betreuungseinrichtung im Bezirk Zwettl gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen wurde nach notärztlicher Behandlung vom Hubschrauber "Christophorus 2" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, teilte die Polizei am Dienstag per Aussendung mit. Die Fünfjährige liege nach Spitalsangaben auf der Intensivstation und befinde sich in stabilem Zustand. Ermittlungen waren im Gange.