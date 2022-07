Lebenslange Haft für 15-Jährigen wegen Mordes in Liverpool

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in England für den Mord an einem zwölfjährigen Mädchen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag aus dem Gerichtssaal in Liverpool meldete, kann er frühestens nach 13 Jahren entlassen werden. Der gewaltsame Tod der Zwölfjährigen hatte das gesamte Land erschüttert.