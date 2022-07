Brand in Schule in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg ist am Montag in den Mittagsstunden ein Feuer in der Handelsakademie 1 ausgebrochen. Der Brand dürfte im Dach-Bereich begonnen haben und breitete sich inzwischen auf das zweite Obergeschoß aus, informierte das städtische Informationszentrum. Rund 90 Helfer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr standen im Einsatz.