Bilder des Weltraumteleskops "Webb" werden veröffentlicht

Am Dienstag soll der vollständige Satz der ersten Bilder des Weltraumteleskops "James Webb" veröffentlicht werden. Das Teleskop verspricht einen Blick in die Urzeiten des Universums, als die ersten Sterne erhellten und Galaxien geboren wurden. Einen Vorgeschmack auf die Bilder wird es schon am Montagabend geben: US-Präsident Joe Biden wird um 23:00 Uhr MESZ im Weißen Haus eines der ersten Bilder von "Webb" enthüllen, teilte die europäischen Raumfahrtagentur ESA am Montag mit.