14 Tote bei Schießerei in Bar in Südafrika

Bei einer Schießerei in einer Bar in Soweto sind 14 Menschen getötet worden. Die Gewalttat in dem Vorort von Johannesburg habe sich in der Nacht auf Sonntag ereignet, teilte Elias Mawela von der südafrikanischen Polizei mit. Die Beamten hätten am Tatort zwölf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen.