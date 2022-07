Wie die Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Polizei in Koper berichtete, war der Mann auf das Boot gesprungen, nachdem es sich in stürmischer See vom Kai des Hafens von Izola losgerissen hatte. Wegen des starken Wellenganges fiel er jedoch ins Meer und wurde daraufhin vom Boot gegen die Felsen gedrückt.

Der 74-Jährige sei an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Das schwer beschädigte Segelboot sei untergegangen. Die Polizei war um 18.43 Uhr alarmiert worden. Die Bergungsarbeiten waren am Abend noch im Gange.

Laut Außenministerium handelt es sich bei dem Getöteten um einen Mann aus Oberösterreich. "Die österreichische Botschaft Laibach steht den Angehörigen des Verstorbenen unterstützend zur Seite und ist im laufendem Kontakt mit den lokalen Behörden", so Sprecherin Antonia Braun zur Kleinen Zeitung.