Region in Ost-Russland ruft wegen Waldbränden Notstand aus

Wegen starker Waldbrände hat die Region Chabarowsk im Osten Russlands den Notstand ausgerufen. Die Situation sei in mehreren Teilen der Region "schwierig", sagte Gouverneur Michail Degtjarjow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. Damit ist es Bürgern vorübergehend verboten, Waldstücke zu betreten oder mit dem Auto zu befahren, heißt es. In Sibirien hatte die Region Irkutsk bereits im Mai den Notstand verhängt, in Krasnojarsk starben mehrere Menschen durch die Flammen.