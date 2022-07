Das zwei Mal jährlich - Anfang Juli und Mitte August - stattfindende Pferderennen wird seit dem Mittelalter von den rivalisierenden Stadtteilen, zum großen Teil nach Tieren benannt, als Kräftemessen veranstaltet. Ross und Reiter müssen dabei die abschüssige Piazza drei Mal umrunden. Von Tierschützern wird das halsbrecherische Rennen, das nur etwas mehr als eine Minute dauert, auch wegen der vielen Stürze kritisiert. Zum Sieg reicht es übrigens, wenn ein Pferd ohne Reiter ins Ziel kommt.

Zu den Zuschauern beim populären Pferderennen zählten am Samstag die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die am Mittwoch an der Messe zum Hochfest Peter und Paul im Petersdom in Vatikan mit dem Papst teilgenommen hatte. Das letzte Palio-Rennen hatte 2019 stattgefunden, in den vergangenen zwei Jahren hatte Siena wegen der Corona-Virus-Pandemie auf die Veranstaltung verzichtet. Vor der Pandemie wurde der Palio nur am 16. August 1723 wegen des Todes von Großherzog Ferdinand II. von Toskana, 1855 wegen einer Cholera-Epidemie und im letzten Jahrhundert 1940 und 1944 wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen.