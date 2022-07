Riesiger Helfer-Ansturm nach schwerem Unwetter in Kärnten

Nach dem schweren Unwetter mit Überflutungen und Vermurungen im Kärntner Gegendtal hat es am Samstag einen riesigen Ansturm an freiwilligen Helfern gegeben. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg im Gespräch mit der APA sagte, sei man sehr dankbar für die Hilfe von allen, die sich an den Aufräumarbeiten beteiligen wollen. Aber: "Es sind bereits so viele Leute im Gebiet, dass wir sie nicht mehr verbringen können. Der Einsatzraum ist gesättigt."