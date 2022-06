Rakete der US-Raumfahrtbehörde NASA in Australien gestartet

In Australien ist eine Rakete der US-Raumfahrtbehörde NASA gestartet. Die Rakete hob am Sonntag vom privaten Raumfahrtzentrum Arnhem Space Centre im Norden Australiens ab - es war der erste Raketenstart der NASA von einem Privatgelände außerhalb der USA. Die Rakete brachte Teleskoptechnik in eine erdnahe Umlaufbahn, mit der die NASA Phänomene erforschen will, die nur von der südlichen Hemisphäre aus beobachtet werden können.