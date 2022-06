Goldgräber entdecken eingefrorenes Mammutbaby in Kanada

Im Nordwesten Kanadas haben Goldgräber ein gut erhaltenes, mumifiziertes Wollhaarmammutbaby gefunden. Die Arbeiter hätten bei Grabungen im Permafrost in den Klondike-Goldfeldern am Dienstag das weibliche Jungtier entdeckt, teilten die Regierung des Territoriums Yukon und das Ureinwohnervolk Tr'ondëk Hwëch'in am Freitag (Ortszeit) mit. Es sei "das am vollständigsten erhaltene mumifizierte Mammut, das in Nordamerika gefunden wurde".