Slowakische Bären verletzen Bergretter und Wanderer

In einem slowakischen Tourismusgebiet hat ein Braunbär einen Mitarbeiter der Bergrettung angegriffen und verletzt. Wie der Bergrettungsdienst HZS am Mittwochabend auf seiner Internetseite mitteilte, hatte sich der Mann in der Nähe des Ortes Donovaly allein auf dem Rückweg von einem Arbeitseinsatz befunden, als ihn der Bär auf einem Wanderweg angriff.