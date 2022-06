US-Schauspieler Kevin Spacey vor Gericht in London erwartet

Im Prozess um Vorwürfe sexueller Übergriffe auf drei Männer wird der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey an diesem Donnerstag erstmals vor Gericht in London erwartet. Der 62-Jährige hatte bereits angekündigt, sich dem Strafverfahren stellen zu wollen. Er soll Medienberichten zufolge bereits in Großbritannien sein.