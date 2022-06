Schweizer Luftraum wegen Störung bei Luftsicherheit gesperrt

Die Schweizer Flugsicherheit Skyguide hat den Luftraum des Landes wegen eines technischen Problems bis auf weiteres für den Flugverkehr gesperrt. In den frühen Morgenstunden sei es zu einer Störung gekommen, wie Skyguide am Mittwoch erklärte. Skyguide arbeitet an einer Lösung und werde informieren, sobald weitere Informationen vorliegen. Ein Sprecher des Flughafens Zürich hatte zuvor erklärt, dass Starts und Landungen gestoppt wurden.