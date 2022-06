16-Jähriger wegen geschlechtlicher Nötigung vor Gericht

Weil ein Mädchen in einer Polytechnischen Schule in Wien von einem Mitschüler wiederholt sexuell belästigt und geschlechtlich genötigt worden sein soll, hat sich der 16-Jährige am Dienstag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die Übergriffe sollen teilweise im Klassenzimmer stattgefunden haben. Als der Bursch von der Schule flog, begann er das Mädchen zu verfolgen. Am Dienstag musste sich der 16-Jährige vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten.