Mann in Tschechien erschießt Frau und Kind

Bei einer Gewalttat in Tschechien hat ein Mann seine Frau und seinen vierjährigen Sohn erschossen. Anschließend tötete er sich selbst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Tatort in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Javornice im Nordosten des Landes stellten die Ermittler eine Schrotflinte sowie weitere Schusswaffen sicher.