20 Container aus mexikanischem Hafen gestohlen

Spektakulärer Diebstahl in einem Hafen von Mexiko: Eine Diebesbande hat im westmexikanischen Manzanillo rund 20 Container gestohlen, darunter einige mit Gold und Silber. Gustavo Adrián Joya, Sprecher des Bundesstaats Colima, beschrieb die Tat am Montag (Ortszeit) als "beispiellos". "Es gab schon vereinzelte Diebstähle von Containern, aber nicht in dieser Menge." Einige Medien sprachen vom "Diebstahl des Jahrhunderts".