Mehr als 100 Verletzte nach Chemiefabrikexplosion im Iran

Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik im Iran sind mehr als 100 Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der zentralen Südprovinz Fars, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Montag berichtete. Bei der Fabrik in der Stadt Firusabad soll es sich demnach um eine Anlage zur Sodaherstellung für Reinigungsmittel handeln. Rettungskräfte vor Ort behandelten die Fabrikarbeiter, die vor allem Rauchvergiftungen erlitten.