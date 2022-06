Mann in Afghanistan tötet zehn Familienmitglieder

In Afghanistan hat ein Mann zehn Familienmitglieder getötet. Unter den Opfern sollen seine beiden Ehefrauen, vier Kinder und weitere Familienangehörige sein, wie lokale Behördenvertreter am Montag mitteilten. Demnach hatte der Mann die Bluttat am Sonntag im Südwesten des Landes in der Grenzstadt Sarandsch begangen.