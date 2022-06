Zuvor hatte der Mann den Kreisler am Traktor angehängt und die Ausleger bei laufendem Motor nach unten geklappt, hieß es. Dann dürfte sich der Kreisler plötzlich in Bewegung gesetzt haben. Unbeteiligte beobachteten den Unfall und riefen die Rettung. Der 43-Jährige wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen, seine Lebensgefährtin ins Schwazer Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Traktor samt Kreisler sichergestellt. Die Geräte sollen von einem Sachverständigen begutachtet werden.