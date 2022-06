Längste tibetische Brücke der Welt in Bergamo eröffnet

Die längste tibetische Hängebrücke der Welt ist am Samstag im norditalienischen Dossena in der lombardischen Provinz Bergamo eingeweiht worden. Die "Brücke in der Sonne" hat eine Länge von 505 Metern, eine maximale Höhe von 120 Metern und eine einzige Spannweite. Touristen aus mehreren Teilen Italiens und auch aus Russland überquerten die Hängebrücke. 150 Personen hatten sich bereits für den ersten Tag angemeldet.