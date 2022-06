Angreifer verletzte vier Personen in deutscher Hochschule

An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein 34-jähriger Mann am Freitag mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und vier Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Er wurde von Studenten überwältigt und festgehalten, bis Polizisten vor Ort waren und ihn festnehmen konnten. Die Polizei war am Nachmittag im Großeinsatz, auch Spezialkräfte waren vor Ort. Man gehe allerdings nicht davon aus, dass auf dem Campus noch eine Gefahr bestehe, sagte ein Polizeisprecher.