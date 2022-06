Verschütteter Kletterer in Tirol nach Ortung tot geborgen

Der am Donnerstag am Wilden Kaiser unter einer Felslawine verschüttete 30-jährige Kletterer aus Deutschland konnte nur mehr tot geborgen werden. Einsatzkräften des Bundesheeres, der Alpinpolizei und der Bergrettung sowie Feuerwehr Kufstein gelang es am späten Freitagnachmittag den Mann zu orten, sagte Polizeisprecher Stefan Eder der APA. Die Leiche des Mannes sei bereits mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen worden. Die Bergung hatte sich als äußerst schwierig gestaltet.