Brand an der Costa del Sol zerstört 3.500 Hektar Pinienwald

Ein verheerender Brand in der Touristenhochburg Costa del Sol im Süden Spaniens hat rund 3.500 Hektar Pinienwald zerstört - eine Fläche, die ca. 5000 Fußballfeldern entspricht. Das am Mittwoch an der Bergkette Sierra Bermeja ausgebrochene Feuer sei inzwischen aber weitgehend unter Kontrolle, erklärte Präsidentschaftsminister Félix Bolaños am Freitag in der Gemeinde Benahavis bei einem Besuch des betroffenen Gebiets, das rund hundert Kilometer westlich von Málaga liegt.