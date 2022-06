18 Tote bei Verkehrsunfall in Tansania

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tansania sind am Freitag im Bezirk Mufindi 18 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer hatten in einem Kleinbus gesessen, der auf dem Highway in der Region im zentraltansanischen Hochland mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen war. Aufnahmen des Fernsehsender ITV Tanzania zeigten den teilweise völlig aufgerissenen und zerdrückten Bus.