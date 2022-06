Zwölf Monate für tödlichem Alkounfall mit Rettungswagen

Ein Jahr unbedingte Haftstrafe hat ein Alkolenker nach einem tödlichen Unfall mit einem Rettungswagen am Donnerstag erhalten. Der 42-Jährige war am 8. November in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Einsatzfahrzeug, in dem zwei betagte Patientinnen transportiert wurden, gekracht. Eine 83-Jährige starb in der Folge im Krankenhaus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.