57 Prozent wollen Vatertags-Geschenk besorgen

Zum Vatertag am Sonntag (12. Juni) werden in Österreich laut einer Umfrage durchschnittlich 56 Euro für Geschenke eingeplant. Das sind pro Kopf um 17 Euro weniger als für den Muttertag, berichtete der Handelsverband, in Summe aber beträchtlich: "Heuer geben die Österreicherinnen und Österreicher insgesamt rund 150 Millionen Euro für Geschenke zum Vatertag aus", sagte HV-Geschäftsführer Rainer Will. 57 Prozent wollen etwas besorgen.