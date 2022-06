Zugsunglück in Bayern - Weitere Wagenteile abtransportiert

Weitere Wagenteile des Unglückszugs von Garmisch-Partenkirchen in Bayern sind am Wochenende abtransportiert und in einem Kieswerk in der Nähe zur Begutachtung gelagert worden. Die Aufräumarbeiten seien am Montag weitergegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Wagen wurden per Kran angehoben, auf eine Straße gehievt - und dort von einem Bagger zerteilt. Nur so konnten sie mit Tiefladern transportiert werden.