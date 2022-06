57-Jähriger schoss sich in Kopf - Für klinisch tot erklärt

Der 57-jährige Mann, der am Sonntag eine 51-jährige Frau vom Balkon aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Wien-Döbling gestoßen und sich danach in den Kopf geschossen hat, ist am Montag im Krankenhaus für klinisch tot erklärt worden. Das 51-jährige Opfer befand sich noch immer in kritischem Zustand und konnte bisher nicht zum Vorfall befragt werden, berichtete die Polizei.