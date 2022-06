Kleinflugzeug bei Start in NÖ verunglückt

In Niederösterreich sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen bei einem Flugunfall mit einem Kleinflugzeug verletzt worden. Der Pilot hatte beim Starten in Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha) die Kontrolle über die Maschine verloren. Der 74-Jährige aus Wien wurde ins Klinikum St. Pölten gebracht, die 15-Jährige Passagierin in Klinikum Wiener Neustadt, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilte.