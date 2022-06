57-Jähriger stieß Frau von Balkon und schoss sich in Kopf

Ein 57-Jähriger hat eine 51-jährige Frau am Sonntag gegen 13.30 Uhr vom Balkon aus dem Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Wien-Döbling gestoßen. Nach der Tat soll der Mann laut Polizei mit einer Schusswaffe in der Hand die Wohnung verlassen haben, um auf die Frau zu schießen. Als Zeugen einschritten, richtete der Mann die Waffe gegen sich und schoss sich in den Kopf. Beide Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 57-Jährige in kritischem Zustand.