Lignano mit Pfingst-Appell gegen Alkohol-Exzesse

In Hinblick auf einen erwarteten starken Andrang von Jugendlichen am Pfingstwochenende hat der Bürgermeister der bei Österreicherinnen und Österreichern beliebten friaulischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro für Feiertage ohne Alkohol-Exzesse appelliert. "Ausgelassenheit und Spaß ja, aber mit Maß", lautet die Devise des Ortschefs, der an diesem Wochenende mit bis zu 100.000 Besuchern rechnet, darunter mindesten 20.000 aus Österreich.