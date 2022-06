Tiroler Fahrverbote werden ab Freitag wieder aufgelegt

In Tirol werden ab heute, Freitag, die Abfahrverbote von der Autobahn zur Entlastung des niederrangigen Straßennetzes wieder aufgelegt. Gelten werden sie fürs erste am kompletten Pfingstwochenende zwischen Freitag, 7.00 Uhr und Sonntag, 19.00 Uhr in den Bezirken Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Reutte und Kufstein. Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmer, für die das Ziel der Fahrt in Italien oder in einem Land liegt, das über Italien erreicht werden soll.