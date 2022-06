Zwei Tote bei Brand in Altersheim in Tschechien

Bei einem Brand in einem Alters- und Pflegeheim für Demenzkranke in Tschechien sind zwei Menschen gestorben und mehr als 50 Personen verletzt worden. Die beiden Toten seien bei den abschließenden Löscharbeiten in der Nacht auf Donnerstag entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes mit. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in dem Seniorenheim in Roztoky nördlich von Prag ausgebrochen.