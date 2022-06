Zahl unterernährter Kinder in Somalia "so hoch wie nie"

Wegen einer Dürre ist die Zahl unterernährter Kinder im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia nach Angaben der Hilfsorganisation Care "so hoch wie nie". Hunderttausende Menschen stünden am Rande einer Hungersnot, mehr als 1,4 Millionen Kinder seien stark unterernährt, teilte Care am Mittwoch mit. Das Horn von Afrika ist mit der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren konfrontiert.