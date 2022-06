14 Bergleute in Kolumbien verschüttet

14 Bergleute sind bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Kolumbien verschüttet worden. Nach Angaben der Bergbaubehörde war eine Mischung aus "Methan und Kohlestaub" in der Mine explodiert. Ein Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb der Mine aufhielt, wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Leiterin der Suchaktion, Catalina Gheorghe, sprach von einer "sehr schwierigen Rettung", die "wahrscheinlich noch mehrere Tage dauern" werde.