Uvalde nimmt Abschied von ersten Opfern des Schulmassakers

Die texanische Kleinstadt Uvalde hat am Dienstag (Ortszeit) Abschied von den ersten Opfern des Massakers an einer Volksschule genommen. Der Sarg der zehnjährigen Amerie Jo Garza wurde in der Früh in die katholische Kirche zum Heiligen Herzen getragen. Eine weitere Schülerin, die zehnjährige Maite Yuleana Rodriguez, sollte ebenfalls am Dienstag beigesetzt werden. Weitere Beerdigungen der insgesamt 19 getöteten Kinder und zwei Lehrerinnen sollen in den kommenden Wochen folgen.