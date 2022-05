"In dem Flugzeug befinden sich vier Inder, zwei Deutsche und 16 nepalesische Staatsangehörige", sagte Polizeisprecher KC. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Das schlechte Wetter in der Region erschwere die bereits laufende Suche nach dem vermissten Flugzeug, teilte die nepalesische Polizei weiter mit. Am Flughafen von Pokhara brachen verzweifelte Angehörige in Tränen aus. Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Himalaya-Land.