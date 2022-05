In der Ruinenstadt Machu Picchu in Peru haben Wissenschafter eine neue Echsenart entdeckt. Die neue Art wurde Proctoporus optimus genannt, nach dem Charakter Optimus Prime aus dem Science-Fiction-Film Transformers, der teilweise in Machu Picchu gedreht wurde, teilte die peruanische Behörde für Naturschutzgebiete mit.

Im Naturpark Machiguenga sei noch eine weitere neue Echsenart entdeckt worden. Sie wurde nach der Biologin Kateryn Pino Bolaños auf den Namen Proctoporus katerynae getauft. Beide Arten gelten als gefährdet. Vor allem der Klimawandel macht den mittelgroßen Echsen zu schaffen.

Die Ruinenstätte Machu Picchu gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen Südamerikas und zählt seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Stadt in den Anden wurde im 15. Jahrhundert von den Inkas errichtet und besteht aus rund 200 Bauten. Bis zu 3.000 Touristen besuchen die Ruinen pro Tag.