Richter in Mexiko setzt Stierkämpfe in weltgrößter Arena aus

In Mexiko hat ein Richter die Aussetzung der Stierkämpfe in der größten Stierkampfarena der Welt angeordnet. Die Organisatoren "müssen die Stierkampfvorführungen in der Plaza de Toros in Mexiko-Stadt sowie die Erteilung von Genehmigungen sofort aussetzen", entschied das Bundesgericht am Freitag. Aktivisten hatten Klage gegen die jahrhundertealte Tradition eingereicht. Eine weitere Anhörung soll am Donnerstag stattfinden.