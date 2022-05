Das Unwetter hatte am Freitag gegen 21.30 Uhr seinen Lauf genommen. Allein in Mogersdorf, wo die Aufräumarbeiten bis in die Morgenstunden dauerten, waren acht Feuerwehren mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Betroffen waren u.a. auch Jennersdorf, Kalch und Königsdorf. Die L116 war über fast zwei Stunden hinweg für den Verkehr gesperrt. Im Bezirk Jennersdorf rückten in Summe 18 Feuerwehren aus.

Aus wettertechnischer Sicht nicht zur Ruhe kam der Bezirk Güssing. Bereits zum dritten Mal in der laufenden Woche zogen heftige Gewitter über die Region hinweg. Hotspots waren in der Nacht auf Samstag die Ortschaften Rohr und Sulz, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Zahlreiche Bagger und Traktoren wurden bei der Beseitigung von angesammeltem Schlamm verwendet.