Inder beschädigte Götterstatuen wegen erfolgloser Gebete

Ein Mann in Indien hat einem Medienbericht zufolge in einem Hindu-Tempel drei Götterstatuen mit einem Hammer und Meißel beschädigt. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige habe nach eigenen Angaben vergeblich für eine Besserung der Gesundheit seiner Frau und seines fünf Jahre alten Kindes gebetet, sagte ein Polizeisprecher laut dem indischen Fernsehsender NDTV am Donnerstag. Zudem sei kürzlich noch seine Tante gestorben.