US-Schulangreifer kündigte Tat in Nachrichten an Deutsche an

Der Angreifer, der an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas 19 Kinder erschoss, soll laut CNN kurz vor der Attacke mehrere Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland geschickt haben. Der US-Nachrichtensender berichtete am Mittwoch, der 18-Jährige habe der 15-Jährigen aus Frankfurt am Dienstag geschrieben, er werde das Feuer in einer Schule eröffnen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott berichtete am Mittwoch von einer Ankündigung auf Facebook.