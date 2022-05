Vier Tote nach Unwettern im Osten Kanadas

Bei heftigen Gewittern sind im Osten Kanadas vier Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Unwetter fiel außerdem in den Provinzen Ontario und Quebec in fast 900.000 Haushalten der Strom aus, wie die Betreiber Hydro One und Hydro-Québec am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Die Polizei sprach von drei Todesopfern sowie mehreren Verletzten, in einem Medienbericht war von einem weiteren Todesopfer die Rede.