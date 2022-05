58-Jähriger ertrank bei Kajakunfall in Tirol

Ein 58 Jahre alter Deutscher ist am Freitagnachmittag in Flirsch im Bezirk Landeck bei einem Kajakunfall ertrunken. Der Mann war gekentert, in eine Wasserwalze geraten und dort mit dem Fuß am Grund des Flusses hängen geblieben. Ein 24-Jähriger versuchte noch, den Eingeklemmten aus der starken Strömung zu ziehen, was ihm aber misslang. Der 58-Jährige wurde schließlich unter Wasser gedrückt und er ertrank, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.