Tödlicher Unfall Samstagfrüh in der Obersteiermark. Ein 28-jähriger Rumäne, wohnhaft im Bezirk Murau, fuhr mit seinem Pkw kurz nach ein Uhr auf der Friesacher Straße B317 von Scheifling kommend in Richtung Judenburg. Laut Polizei regnete es in Strömen.