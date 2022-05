Kommission zu Missbrauch in Kindergarten traf sich erstmals

Im Auftrag der Stadt Wien untersucht eine Kommission die Vorwürfe rund um mögliche Missbrauchsfälle in einem städtischen Kindergarten in Penzing. Das Gremium traf sich am gestrigen Mittwochnachmittag erstmals zu einer längeren Sitzung. "Wir haben die zentrale Fragestellung definiert und festgehalten, dass wir vom Verdachtsfall bis zu heutigen Tag den Ablaufprozess prüfen werden", berichtete der Kinder- und Jugendanwalt der Stadt, Ercan Nik Nafs der APA am Donnerstag.