Hunderte harren nach Unglück auf Fähre aus

Nach einem Fährunglück in Indonesien harren fast 800 Passagiere seit rund zwei Tagen auf dem auf Grund gelaufenen Schiff aus. Die Einsatzkräfte loteten am Mittwoch Möglichkeiten aus, die "KM Sirimau" aus ihrer misslichen Lage nahe einer Insel in der südlichen Provinz Ost-Nusa-Tenggara zu befreien, wie ein Behördenvertreter sagte. Neben den 784 Passagieren seien auch 55 Besatzungsmitglieder an Bord, die jedoch erstmal nicht von der Fähre geholt werden sollen.