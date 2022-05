Urteile in Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation erwartet

Am Landesgericht Korneuburg soll am Mittwoch das Verfahren um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten ein Ende finden. Geplant sind die Urteile gegen zwölf Beschuldigte sowie gegen jene vier Unternehmen, denen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz drohen. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.